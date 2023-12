E’ la gioia di aver contribuito a scrivere un pezzo di storia del Natale 2023 nella città di Andria. Sono le parole accennate tra un misto di emozione e genuinità di Tommaso Biancolillo proprietario dello storico frantoio in via Pendio San Lorenzo ad Andria dove all’interno è stato allestito un presepe. L’idea è di un appassionato come Michele Melillo diacono permanente della chiesa di San Francesco ad Andria e da sempre attento conoscitore dei pregi e delle storie legate ai presepi. Una vita passata tra amicizia e condivisione con Tommaso Biancolillo ed altri appassionati che hanno permesso di realizzare un progetto non banale dove il presepe diventa una incastonatura perfetta all’interno di uno scenario storico e dal grande fascino oltre che dal significato assoluto.

Tutti materiali naturali per costruire pezzo dopo pezzo il presepe a partire dal legno per arrivare alla terra ed alle piante in un viaggio in cui si ripercorre non solo uno spaccato di storia cristiana ma anche uno spaccato della storia contadina andriese.

Ed il presepe di Pendio San Lorenzo piace davvero molto e sta riscuotendo un successo inimmaginabile alla vigilia. Circa tre mesi per realizzarlo in un progetto partito ad agosto scorso e che punta alla possibilità di immaginare in quel luogo un vero e proprio museo della cultura olivicola andriese visto il pregio di un frantoio in cui si può ancora scorgere elementi del passato con cui si realizzava l’oro verde della città.

Il servizio di News24.City.