Anche quest’anno si è svolto il tradizionale concerto di solidarietà promosso dalla Fondazione Pugliese per le Neurodiversità. Lo scorso primo dicembre, nella multisala del Cinemars, ad Andria, ad allietare l’appuntamento ci ha pensato egregiamente Giuseppe Milici, armonicista e compositore palermitano, con un curriculum che vanta collaborazioni con decine di artisti di fama nazionale ed internazionale, nella circostanza affiancato da musicisti di provata esperienza: Gaetano Pistillo al Pianoforte, Filippo De Salvo al Basso Elettrico e Saverio Petruzzellis alla Batteria.

Circa 500 graditi ospiti, sostenitori della Fondazione, hanno accompagnato con applausi scroscianti l’evento che ha rappresentato il giusto suggello di un altro anno importante per l’attività dell’Ente: «La Regione Puglia ha approvato la legge sui Centri di Eccellenza per l’autismo – ha commentato il presidente, avv. Francesco Bruno – e ora abbiamo anche la cornice normativa per quello che è il nostro sogno. Per noi è importante la condivisione istituzionale in quanto lavoriamo in sinergia con le istituzioni stesse. La Regione ha voluto dare un segnale unico, per quanto ci riguarda, nel panorama italiano: i centri di eccellenza che si occuperanno dello spettro autistico, dalla diagnosi precoce al dopo di noi, sono una assoluta novità. Il primo Centro sorgerà ad Andria, su suolo e progetto della Fondazione». Intanto le attività della FPN proseguono alacremente. La prof.ssa Claudia Figliolia, componente del CdA, ha ricordato : «Sta per partire un Centro, che noi abbiamo definito di transizione verso la costruzione del Centro di Eccellenza, che erogherà i primi servizi, intanto stiamo consolidando sempre di più le partnership istituzionali/scientifiche. Mi piace ricordare che la nostra Fondazione siede al tavolo nazionale dell’autismo della Conferenza Episcopale Italiana».

Il concerto di solidarietà è una occasione di incontro per la famiglia allargata della Fondazione, in cui si respira umanità e dove a fare da padroni di casa sono proprio l’avv. Francesco Bruno e la prof.ssa Claudia Figliolia, coniugi e genitori di Alessandro. Gli stessi hanno salutato i numerosi presenti: «Tutto quello che stiamo facendo è reso possibile dall’aiuto di molti, sempre di più, che ringraziamo sentitamente. Ciascuno di coloro che ci aiuta è protagonista della costruzione del Centro di Eccellenza. È come se apponesse un mattoncino, esattamente come il simbolo del percorso di crescita della nostra idea: un mattone solidale. Un gadget dall’alto valore simbolico: una mattonella artigianale nei colori che caratterizzano la FPN, nel celeste e nell’arancio, un piccolo e importante segno tangibile dell’aiuto concreto di ciascun uomo e ciascuna donna che vuole essere protagonista di questa grande “costruzione” di una comunità inclusiva e al passo coi tempi».

In anteprima esclusiva durante il concerto dello scorso 1 dicembre è stato lanciato il promo della mostra fotografica “AUT – Obiettivo sulle neurodiversità”, di Mirella Caldarone, che si terrà dal 9 al 24 Febbraio 2024 c/o il Museo Diocesano S. Riccardo, ad Andria.