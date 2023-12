“Custodisci un sogno”: è il titolo della campagna che Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, ha sviluppato e promosso in tutta Italia per ostacolare il complesso fenomeno del disagio giovanile. Lo ha fatto anche nella città di Andria, dove sabato pomeriggio, i membri del nucleo cittadino, sono scesi tra giovani con un gazebo e del materiale informativo (depliant e questionari) nel centralissimo Viale Crispi.

«Dall’ansia alla depressione, passando per i DCA (anoressia e bulimia) fino ai comportamenti suicidari: uno stigma sociale che ancora oggi desta una preoccupante indifferenza all’interno della nostra società. Una multifattorialità di cause intaccano il benessere della nostra generazione, negli ultimi anni precipitata in un vortice. Vogliamo dar voce agli invisibili, attraverso una campagna che è anche motivazionale e invita a fare del proprio meglio per vivere al massimo», afferma Andrea Di Matteo, coordinatore cittadino di GN. L’iniziativa giungerà anche in altri comuni della provincia Bat. Sabato mattina, si è partiti dalla città di Bisceglie: «L’intenzione -spiega il presidente della federazione provinciale Riccardo Alicino- è quella di instaurare un dialogo diretto con la nostra generazione, immedesimandosi nel tema e fornendo informazioni. L’attualità della tematica, le ripercussioni sull’emotività e lo stato di salute di troppi nostri coetanei, i dati relativi ai disturbi del comportamento in crescita, la scarsa conoscenza tra i più giovani del fenomeno ci obbligano ad insistere. Dobbiamo iniziare a vivere credendo in noi stessi, per scoprire che, in fondo, la vita ci sorride!»