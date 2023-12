La mongolfiera dell’amore è atterrata all’IC VERDI CAFARO dove, lo scorso 7 dicembre, si è svolto un toccante incontro con Grazia LOPS, scrittrice del libro “Parto di cuore”. L’autrice ha raccontato la sua esperienza di madre adottiva.

Come in una sorta di favola moderna, Grazia Lops ha raccontato della sua “cicogna pasticciona”, una cicogna che ha perso la rotta e ha lasciato i suoi figli in ben due diversi continenti: Africa e Asia. E questi bimbi andavano raggiunti, raccolti tra le braccia amorevoli dei loro genitori e riportati a casa, dove sarebbero tornati a essere insieme e a tornare a essere famiglia.

L’incontro si è snodato tra le parole dell’autrice, la sua rievocazione dei ricordi di anni costellati di tanta burocrazia ma di tanta crescita, le letture di alcuni intensi passi del libro e le toccanti domande e riflessioni scaturite nell’animo dei ragazzi, anch’essi emozionati e sentitamente partecipi delle parole di questa mamma-scrittice.

“Un’ulteriore occasione di crescita e confronto per gli alunni della scuola e una importante opportunità per l’intera comunità scolastica. Perché le parole possano essere ora e sempre la bussola per un futuro migliore”, queste le parole del Dirigente scolastico Grazia Suriano che ha fortemente voluto l’iniziativa.