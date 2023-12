Si ricomincerà per disputare solo i secondi 45 minuti di gioco la sfida tra Manfredonia e Fidelis Andria di scena al “Miramare” a causa dell’infortunio muscolare al direttore di gara alla fine del primo tempo. Il Sig. Lupinski di Albano Laziale si è fermato nei minuti di recupero della prima frazione facendo riprendere il gioco dopo poco per portare a termine almeno i 45 minuti iniziali. Poi lo stop sul risultato di 0 a 2 per la Fidelis grazie alle reti segnate al 17′ su calcio di rigore procurato e trasformato da Michele Scaringella ora a quota sette nella classifica marcatori, e da Giovanni Riefolo alla prima marcatura stagionale su assist di Diego Quitadamo. Un primo tempo molto combattuto in cui la squadra di de Candia ha interpretato bene il match dopo il primo quarto d’ora di sofferenza per la verve iniziale dei padroni di casa. Ora la sfida riprenderà dall’inizio della ripresa in una data che dovrebbe essere prima di fine anno 2023. La Lega avrebbe dato come indicazione la necessità di chiudere l’incontro prima della fine del girone d’andata. Possibile dunque o il prossimo mercoledì o sabato 23 come due date ipotetiche da utilizzare. Si attendono decisioni in merito da parte della Lega.