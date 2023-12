Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Vito Ventrella, Segretario Interprovinciale Siap di Bari e Bat, in cui troviamo il racconto di una bella pagina di solidarietà e grande cuore nel giorno dell’Immacolata ad Andria:

«In qualità di Segretario Interprovinciale Siap di Bari e Bat, mi pregio di riferire un evento di notevole rilevanza sociale e umanitaria che ha coinvolto il personale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Barletta-Andria-Trani.

Il giorno 8 Dicembre 2023, gli agenti appartenenti alla squadra Volante, durante il loro turno di servizio, sono intervenuti presso l’indirizzo Viale Roma, in risposta a una chiamata pervenuta tramite il numero di emergenza 113. La richiesta di aiuto era stata effettuata dalla signora U.B., una cittadina di circa 97 anni, vedova e residente in Andria, che esprimeva un profondo senso di solitudine e la necessità di compagnia durante il giorno festivo.

All’arrivo sul luogo dell’intervento, gli agenti si sono immediatamente resi conto delle precarie condizioni di vita della signora, che, a causa di gravi problemi di deambulazione, si trovava in uno stato di isolamento, senza adeguate provviste alimentari. Mossi da un profondo senso di empatia e responsabilità sociale, i membri della squadra hanno agito al di là dei loro ordinari doveri di pubblica sicurezza, provvedendo alla preparazione di un pasto caldo per la signora, al fine di offrirle non solo un sostegno materiale ma anche un conforto morale in un giorno di festa.

Questo episodio evidenzia la multifunzionalità dell’operato delle Forze dell’Ordine, che non si limita alla mera esecuzione dei compiti di sicurezza pubblica, ma si estende alla tutela del benessere psicofisico dei cittadini, soprattutto di quelli più vulnerabili. La vicinanza mostrata dai colleghi della Volante nei confronti della signora U.B. rappresenta un esemplare atto di umanità e di servizio civile, che rispecchia i valori fondamentali su cui si basa l’etica professionale della Polizia di Stato.

Attraverso questo comunicato, la Segreteria Interprovinciale Siap di Bari e Bat desidera esprimere il proprio apprezzamento e riconoscimento per l’operato degli agenti coinvolti in questo intervento, sottolineando il loro impegno nel fornire assistenza e protezione a tutti i cittadini, in ogni circostanza».