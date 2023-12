Sarà una giornata all’insegna del verde, il colore dell’olio nuovo e degli ulivi che disegnano il paesaggio dei territori della Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte, quella della XXII^ edizione di “Frantoi Aperti“, che si terrà Domenica 10 dicembre 2023.

«Un’edizione inserita nella domenica che ben si coniuga anche con chi sceglie di vivere un weekend fuoriporta partendo il giorno dell’Immacolata, o semplicemente per chi ha voglia di trascorrere una domenica alla riscoperta di profumi, sapori, sentori, odori e tradizioni tipiche del periodo in cui avviene la raccolta delle olive fino alla loro trasformazione nel pregiato olio extravergine di oliva. Per le stesse ragioni si è scelto di riproporre il tour dei frantoi, in cui non mancheranno momenti di approfondimento culturale nella città di Bisceglie, rivolto a turisti che in pullman da Bari saranno condotti da esperte guide turistiche dell’ArtTurism nei frantoi e nei comuni della Strada» – ha dichiarato il Presidente della Strada dell’Olio extravergine d’oliva Castel del Monte, Nunzio Liso.

Riparte anche la nuova edizione di “Scatti d’Olio”, il contest fotografico dedicato all’extravergine d’oliva che si concluderà con la premiazione dei vincitori nel mese di agosto durante il programma “Sogni nelle Notti di Mezza Estate 2024”. La partecipazione al Concorso Fotografico “Scatti d’Olio” è gratuita Per ricevere maggiori informazioni è possibile scrivere un messaggio di posta privata alla pagina Facebook straolioextraverginecasteldelmonte o all’indirizzo [email protected].

La responsabilità degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende. E’ consigliata la prenotazione. Per informazioni in merito alla manifestazione è possibile contattare il recapito telefonico 392/6948919 oppure inviare una mail all’indirizzo: [email protected]. Il programma è visionabile sul sito e sulle pagine Fb/IG ufficiali.

Le aziende aderenti a questa edizione di Frantoi Aperti sono:

Andria

Azienda Pellegrino 1890 srl – c.da La Spineta

Olivicoltori Andriesi C.O.V.A.N. – V. Castel del Monte, 76

Azienda agricola Liso – Via Gioacchino Poli, 82

Canosa di Puglia

FORINA OLI Srl – via Cerignola km 0, 900

Trani

Azienda Agricola Oro di Trani – km. 2.00 SP Andria-Trani

“Frantoio Schinosa” – Aziende agricole Di Martino sas

Masseria Santa Perpetua – Via Trani-Corato strada provinciale 12 km 2+600 Trani

Corato

Coop. TERRA MAIORUM – Via Castel del Monte

Barletta

Azienda agricola Agrimaggiore – c.da Rasciatano