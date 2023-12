Il Comune di Andria ha indetto la procedura per l’affidamento diretto dei “lavori di posa in opera di pavimentazione in pvc presso la palestra della scuola media “Enrico Fermi”, la determina dirigenziale è stata pubblicata nei giorni scorsi sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del comune. L’impegno di spesa da parte dell’ente sarà di 44mila euro e consentirà così all’azienda “Serveco srl” di ultimare i tanto attesi lavori all’interno della palestra scolastica ormai fermi dal 2018, ovvero l’anno in cui sono state scoperte delle fibre d’amianto sotto il pavimento quando partirono gli interventi di riqualificazione, poi stoppati inevitabilmente per consentire lo smaltimento del materiale tossico. La stessa ditta “Serveco srl” si è occupata della rimozione dell’amianto concludendo l’intervento a giugno scorso. Non restava altro che riprendere i lavori di riqualificazione sospesi nel 2018. Tuttavia a seguito di un approfondimento era poi emersa la necessità di realizzare un massetto con autolivellante prima di montare il tappeto finale, un passaggio ulteriore non previsto dal contratto. L’ennesimo stop che ha privato la scuola “Fermi” della sua palestra in sostanza per un altro anno. Ora, con la procedura per l’affidamento diretto appena pubblicata, si potrà portare a termine l’intera vicenda, più volte sollevata ai nostri microfoni anche dal dirigente scolastico Roberto Crescini. La procedura scade il 9 dicembre, dopodiché l’ente effettuerà la contrattazione con la “Serveco srl”. Fatto ciò, bisognerà capire la disponibilità a partire da parte dell’impresa. L’assessore ai Lavori Pubblici, l’arch. Mario Loconte, ha fatto sapere che chiederà alla ditta di partire quanto prima in modo da restituire la palestra ai giovani studenti della “Enrico Fermi” già nell’anno scolastico in corso.