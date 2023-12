Il 13 dicembre, festa di Santa Lucia, è uno dei giorni più attesi dell’anno in tantissime Città del nostro Bel Paese. Lucia nacque a Siracusa, intorno al 283, da una famiglia aristocratica e, convertitasi al cristianesimo, rifiutò di sposare l’uomo che i genitori le imponevano e a seguito di tale rifiuto fu perseguitata, torturata. Lucia è una delle tante vittime delle persecuzioni contro i cristiani dell’Impero Romano.

L’annuncio del Vangelo ha bisogno di testimoni della fede e della carità, come S. Lucia, e in questi tempi in cui spesso c’è un atteggiamento di indifferenza verso la fede bisogna puntare all’essenziale, che è Gesù Cristo. Bisogna “percorrere vie nuove, con coraggio”, per portare speranza, specialmente dove è soffocata da condizioni esistenziali difficili, a volte disumane, dove la speranza non respira, soffoca.

Cristo è essenziale alla nostra società, al nostro tempo, senza Cristo siamo tutti più fragili, tutti più indifesi e disorientati.

Cristo è essenziale in ogni ambito e in ogni luogo del vivere umano. È essenziale. nelle case, sui posti di lavoro; nei luoghi dove si decidono i destini dei cittadini; dove si fanno le leggi, dove si esercita la politica; è essenziale nella Chiesa per continuare ad essere “esperta in umanità”.

Tenendo conto del numeroso afflusso di fedeli, viste le limitate dimensioni della chiesa, per ragioni di sicurezza e per evitare assembramenti la capienza non potrà superare il numero di 94 persone.

Si chiede la massima collaborazione, comprensione e collaborazione.

Programma

Martedì 12 Dicembre 2023

dalle ore 16:00 alle ore 20:00 la chiesa è aperta per la preghiera personale

Mercoledì 13 Dicembre 2023 FESTA LITURGICA DI S. LUCIA

Sante Messe ore: 06:00; 07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00

16:30, 17:30; 18:30; 19:30; 20:30

La S. Messa delle ore 08:00 è presieduta dal Vescovo di Andria, S.E. Mons. Luigi Mansi.

Giovedì 14 Dicembre 2023

dalle ore 16:00 alle ore 20:00 la chiesa è aperta per la preghiera personale

La S. Messa nella chiesa “S. Lucia” si celebra il 13 di ogni mese alle ore 19:00 e a seguire il rito dell’unzione con l’olio benedetto per i videolesi e per quanti si rivolgono alla santa protettrice degli occhi e della vista.