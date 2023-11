Non poteva che chiamarsi “Architetto chef: il design è servito” l’evento formativo ideato dall’Ordine degli Architetti PPC BAT e da Zingrillo.com in collaborazione con diversi partner privati e con l’Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT, per studiare da vicino le esigenze progettuali dei cuochi in cucina e in sala. Appuntamento per lunedì 20 novembre in doppia sessione, mattutina e pomeridiana, presso l’azienda Zingrillo.com in via Trani 231 a Barletta, con inizio previsto per le ore 10,30 ed un’intera giornata dedicata a formazione e cucina.

Si comincerà con i saluti istituzionali a cura del Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC BAT, arch. Andrea Roselli, per poi partire con un dialogo con Michele Erriquez Presidente Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT sulle esigenze dei cuochi in cucina ed in sala. A moderare l’incontro ci sarà la vice presidente dell’Ordine arch. Marina Dimetto ed il segretario dell’ACP BAT Giacinto Damato. Poi scatterà una vera e propria gara di cucina con 8 chef a sfidarsi tra i fornelli ma con una particolarità: gli chef per un giorno saranno gli architetti mentre come tutor ci saranno proprio i cuochi professionisti per comporre una coppia che poi sarà valutata dalla giuria nel pomeriggio attorno alle 16,30. In 40 minuti di tempo sarà creato un piatto innovativo da proporre ad una giuria composta da tre cuochi professionisti e due architetti. A supervisionare i lavori ci sarà la commissione “Sport, Salute e Architettura” dell’Ordine degli Architetti BAT. A seguire la premiazione.