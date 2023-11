Lunedì 20 novembre il Comune di Andria, attraverso l’Assessorato alla Persona e il Settore Servizi Sociali, celebrerà la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con l’iniziativa 10 Stanze x 10 Diritti, che si svolgerà a partire dalle ore 17:00 presso l’immobile che a breve ospiterà il Centro servizi per la Famiglia, in Piazza Sant’Agostino (adiacente alla biblioteca comunale); iniziativa progettata e realizzata da numerose realtà del terzo settore.

La Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza si celebra il 20 novembre, giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Sono oltre 190 i Paesi nel mondo che hanno ratificato la Convenzione. In Italia la ratifica è avvenuta nel 1991. Nonostante vi sia un generale consenso sull’importanza dei diritti dei più piccoli ancora oggi molti bambini e adolescenti, anche nel nostro Paese, sono vittime di violenze o abusi, discriminati, emarginati o vivono in condizioni di grave trascuratezza e povertà.

Dieci attività per celebrare dieci diritti: diritto alla cultura e all’espressione, diritto alla curiosità, diritto all’educazione, diritto all’eguaglianza e alla parità di genere, diritto alla famiglia, diritto all’integrazione e all’eguaglianza, diritto al benessere, diritto al gioco, diritto all’ascolto, diritto alla gioia condivisa ed inclusiva.

Una stanza per ogni diritto. Una planimetria di giochi, letture, e attività variegate rivolte a bambini e ragazzi di ogni età.

“Questa iniziativa ha oggi ancor più valore – afferma l’assessore alla Persona Dora Conversano– poiché troppo spesso i diritti di bambini e ragazzi sono messi in pericolo o vengono calpestati. E purtroppo in questi ultimi tempi persino quello alla vita a causa dei diversi conflitti che affliggono il mondo. La Convenzione ONU è uno strumento creato per gli adulti per la tutela dei minori, ma è fondamentale che bambini, adolescenti e giovani la conoscano e ne diventino i protagonisti. Il diritto alla vita, il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo, il diritto ad essere ascoltato in tutti i processi decisionali che lo riguardano, il diritto a non essere discriminato per razza, sesso, lingua, religione, considerando sempre l’interesse superiore del minore. Il programma di iniziative organizzate– prosegue l’Assessore – rappresenta un momento di condivisione importante di esperienze e proposte che le diverse agenzie educative, sociali e culturali cittadine hanno saputo mettere in atto per ricordare a tutti l’importanza di creare una comunità attenta al tema. E’ stata anche l’ennesima occasione per constatare l’importanza della collaborazione tra il Settore Servizi Sociali e il mondo del terzo settore nel formulare proposte che mettono sempre al centro i bambini e le loro famiglie.”

Il Programma delle 10 stanze: