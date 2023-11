Nella serata del 15 Novembre, intorno alle ore 22.40, in contrada “Santa Maria La Nova”, nei pressi della borgata di Montegrosso, una pattuglia del Consorzio Guardie Campestri di Andria, nel programmato giro di perlustrazione dell’agro, particolarmente intensificato per la campagna olivicola in corso, ha rinvenuto nei pressi di un fondo, un’automobile modello “Fiat Sedici”.

Accertato che all’interno non vi fosse nessuno, così come nelle immediate vicinanze, notavano anche la presenza di teli necessari per la raccolta delle olive.

Attesa la circostanza alquanto sospetta, per il tramite della Centrale Operativa del Consorzio, comunicavano il numero di targa ai Carabinieri della locale Compagnia di Andria, i quali confermavano che il mezzo era stato oggetto di furto.

Successivamente, giungevano sul posto gli stessi uomini dell’Arma per i rilievi del caso, procedendo al recupero del mezzo.