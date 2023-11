Il bellissimo viaggio nel passato ci porta a quasi cento anni fa. Per la precisione al 2 maggio del 1929. Il precedente numero 1 tra una realtà calcistica di Andria e il Barletta risale a più di 94 anni fa, quando per la prima volta nella storia gli andriesi parteciparono ad un campionato riconosciuto dalla Figc. Il nostro viaggio verso il derby in programma domenica prossima al “Degli Ulivi” tra biancazzurri e biancorossi, parte, grazie al contributo che ci fornisce l’archivio fotografico di “Museo Storico Fidelis”, proprio dalla sfida tra De Pinedo e Barletta, valida per il campionato di Terza Divisione. Storia vecchissima, che vide il successo per 2-0 al “Comunale” della prima squadra calcistica in assoluto della città di Andria. Poi 24 anni senza più precedenti. Il derby tornò nel 1953 e nella stagione successiva ad Andria nel campionato di Promozione: prima vinse 2-1 il Barletta, con gol di Paltrinieri e Furlan, intervallati dall’autorete di Di Caprio, poi vinsero 1-0 i biancazzurri con il centro decisivo di Colella. Sono ben tre, invece, i precedenti negli anni ’60, tutti nel mese di dicembre, tutti in serie D: Andria-Barletta 1-0, con gol di Morganelli, nel ’62; Andria-Barletta 1-3, con reti di Ronzulli, Coppola e Liberti per gli ospiti e Sardone per i padroni di casa, nel ’63; Andria-Barletta 1-0, con centro decisivo di Fanti, nel ’64. E poi, l’ultimo incrocio prima degli anni ’90 e del nuovo millennio. Ancora serie D, anno ’72: vittoria esterna per 2-1 del Barletta, con doppio vantaggio firmato Roccotelli e Lobascio e rete inutile ai fini del risultato di Tunzi per i padroni di casa. È un viaggio lungo nel tempo, quello del derby tra Andria e Barletta. Ed è un viaggio, quello più recente, che continueremo a rivivere nei prossimi giorni, non più con l’ausilio delle foto, ma con il contributo delle immagini.