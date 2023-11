Sarà un pomeriggio ricco di formazione quello previsto ad Andria ed organizzato dall’Ordine degli Architetti PPC della BAT. I materiali e le tecniche in un viaggio che proporrà gli ultimi ritrovati in nella falegnameria, pittura, vetro e marmi. A chiudere i lavori sarà una lectio magistralis del Prof. Arch. Giuseppe Fallacara che parlerà di “Marmomac meets acamenies advanced research, lithic experimentation”.

Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 10 novembre, alle 16,30 presso Tonnoconte in via Corato 526 ad Andria. Ad introdurre i lavori ci sarà l’arch. Andrea Roselli Presidente dell’Ordine degli Architetti BAT mentre il programma sarà fitto: aprirà l’evento Giuseppe Quacquarelli (Falegnameria Quacquarelli) con “Beyond the Wood” a seguire Aldo Sotis Project Manager di DuPont e Manlio Villani Product Manager “I.CO.L. srl” con la relazione su “Il Corian, versatilità e applicazioni nel mondo dell’architettura”. Poi ci sarà Marianna De Palma (Trama) con “La carta da parati dal contemporaneo al moderno” ed a seguire Giuseppe Vita, tecnico Saint Gobain e la famiglia Fornelli (Artigian Vetro) con “Accenni su vetro temprato di sicurezza ed impiego del misuratore laser 3D per rilievo misure”. A chiudere la parte informativa ci saranno l’arch. Flavia Capacchione oltre ad Antonella e Luigi Germinario (Germinario Marmi) con il loro “Infinito”.

A seguire la Lectio Magistrali del Prof. Fallacara. L’evento vale anche come 3 crediti formativi professionali per Architetti ed Ingegneri.