Otto giorni particolarmente impegnativi per la Fidelis: si parte domenica al comunale “Mazzotta” di San Pancrazio Salentino con Gallipoli-Andria, undicesimo appuntamento del campionato di serie D, si prosegue mercoledì al “Capozza” contro il Casarano, nella gara secca dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di categoria, e poi si finisce con l’attesissimo derby al “Degli Ulivi” contro il Barletta, in scaletta per il 19 novembre. Otto giorni che, giocoforza, andranno ad incidere parecchio nell’economia complessiva della stagione dei biancazzurri. Si parte dopodomani, dunque, dal derby contro il Gallipoli, fischio d’inizio previsto alle ore 14.30, senza pubblico sugli spalti, con diretta su Telesveva, a partire dalle 14.15: telecronaca di Luca Guerra, commento tecnico di Peppino Ernesto. La Fidelis riparte dalla cinquina di reti inflitta domenica scorsa, davanti al proprio pubblico, al Santa Maria Cilento. Una vittoria che ha permesso al collettivo di Francesco Farina di mettere fine ad una astinenza che durava da cinque incontri in campionato e da oltre un mese, ossia dal 2-1 del 1 ottobre contro il Gravina, sempre al “Degli Ulivi”. La classifica, nella parte sinistra, è molto corta: ci sono nove squadre racchiuse in un fazzoletto di quattro punti. L’Andria dista al momento tre lunghezze dalla capolista Team Altamura: ha perso una gara in meno rispetto ai murgiani, è vero, ma al tempo stesso ne ha vinte due in meno. I biancazzurri, in buona sostanza, devono continuare a correre per giocare per l’alta quota. Devono sfruttare le difficoltà di un avversario che ha vinto solo all’esordio in questo campionato, sul campo del Santa Maria Cilento, poi mai più. Poi tre pareggi nelle successive nove partite e sei sconfitte, di cui cinque nelle più recenti sei esibizioni. C’è poco da fidarsi, tuttavia, dei salentini. La settimana per il Gallipoli è cominciata con le dimissioni del tecnico Alessandro Carrozza. Contro la Fidelis, in panchina, siederà Francesco Di Gennaro, vice di Carrozza, in attesa poi di prendere una decisione definitiva se continuare con la soluzione interna o nominare un nuovo timoniere. Occhio al cartellino per quattro, intanto, a San Pancrazio Salentino. Sfideranno il Gallipoli in posizione di diffida Giambuzzi, Pollidori, Sasanelli e Strambelli, gli ultimi due autori di otto gol nelle prime dieci di campionato. In caso di “giallo” domenica, in pratica, salteranno il derby col Barletta. Capitolo formazione: non sarà ancora della contesa Simone Cecere. Conferma in arrivo tra i pali, dunque, per il 2005 Fratti. Da non escludere, infine, il rinnovo della fiducia in blocco per l’undici anti-Santa Maria Cilento, con Riefolo e Padalino terzini, Telera al fianco di Donida al centro della difesa, Bottalico e Feola in mezzo al campo, Sasanelli, Strambelli e Burzio in appoggio a Scaringella.