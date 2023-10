«Tratto distintivo dell’Amministrazione Bruno pare essere proprio l’arroganza, l’indifferenza e la sciatteria nei confronti dei cittadini. Prova ulteriore è data dagli interventi di riqualificazione di piazza Toniolo e via Giannotti, dove i cittadini sono ormai vittima e ostaggio dei lavori che, nelle more di una ormai infinita conclusione, stanno generando un vero e proprio degrado urbano». E’ quanto scrive in una nota a firma del consigliere comunale andriese di Fratelli d’Italia, Andrea Barchetta, e del commissario cittadino di FdI Sabino Napolitano.

«Secondo quanto ci dicono cittadini e residenti era dicembre 2022 quando sono comparse le prime transenne e le prime recinzioni; da allora sono passati mesi prima che i lavori fossero avviati. Quella che era la piazzetta del mercato è oggi un cantiere che sembra non avere fine, dopo aver iniziato a rimuovere e a sbancare il terreno, i lavori procedono a singhiozzo, con tutto il corredo di disagi in termini di parcheggi, accessi ma, soprattutto, igiene e salute pubblica che questo comporta.

Nel mentre, dopo circa due mesi trascorsi per il rifacimento di un semplice marciapiedi, l’intero tratto di via Giannotti, compreso fra piazza Toniolo e Piazza Melillo, è stato interdetto al traffico per i lavori di rifacimento del manto stradale. Non si riesce a comprendere con quale indifferenza nei confronti dei cittadini, un’Amministrazione possa interdire l’accesso ad abitazioni e garage senza prevedere un avanzamento celere degli stessi. Ci sono nuclei familiari che non hanno accesso al proprio garage, inibendo, nei fatti, il lecito utilizzo della vettura; ci sono strade che sono interdette anche alla più “ovvia” delle necessità: l’accesso di un mezzo di soccorso. L’unica risposta ai cittadini, un’ordinanza tardiva che fa riferimento alla sola interdizione al transito e alla sosta.

Sembra che siamo in presenza di un vero e proprio abuso come quello di impedire ai cittadini l’accesso alle proprie abitazioni ed ai propri garage. È opportuno sottolineare che non parliamo di opere titaniche che rivoluzioneranno il volto della città, ma del semplice rifacimento di un manto stradale. Ai cittadini bistrattati non resta che sollevare il problema sperando che qualcuno si svegli dal torpore visto che la vita reale della nostra città è diversa da quella che il sindaco Bruno disegna sui social».