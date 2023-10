L’amianto presente sotto la pavimentazione è stato rimosso, ma ora è subentrato un altro ostacolo ai lavori e la struttura non potrà ancora essere utilizzata dalla comunità scolastica. Nuovo intoppo sulla palestra della scuola media “E. Fermi” di Andria e di conseguenza sui giovani studenti del quartiere San Giuseppe Artigiano. Dal 2018 la struttura è interdetta poiché durante i lavori di riqualificazione di cinque anni fa sono state scoperte fibre d’amianto sotto il pavimento. Da allora gli interventi sono stati sospesi in attesa della rimozione del materiale tossico. Il 2023, in realtà, aveva portato buone notizie con la firma sul contratto tra comune di Andria e la ditta “Serveco srl” per la rimozione dell’amianto dal pavimento della palestra, intervento da 34mila euro che è stato eseguito con successo nei mesi scorsi. Non restava altro da fare se non completare il rifacimento della pavimentazione interrotto nel 2018 in modo da consegnare la palestra alla scuola per l’inizio del nuovo anno scolastico, ma ecco il nuovo intoppo: «A seguito di un approfondimento dei lavori da eseguire è emersa la necessità di realizzare un massetto con autolivellante, prima di montare il tappeto finale». A dirlo è stato l’assessore ai Lavori Pubblici di Andria, l’arch. Mario Loconte, il quale ha poi proseguito: «Queste opere richiedono risorse non previste per le quali stiamo trovando una soluzione. Per questo i tempi si sono allungati. Purtroppo per un ente in predissesto come il nostro ogni operazione diventa più difficile», ha sottolineato Loconte. Un nuovo stop dunque e tempi che tornano ad essere indefiniti nonostante l’ottimismo in un primo momento trapelato con la firma della ditta che ha rimosso l’amianto. L’assessore ai Lavori Pubblici ha comunque ribadito che l’ente sta lavorando affinché la palestra possa essere fruita nuovamente dalla comunità scolastica. Per il momento il materiale per la posa della nuova pavimentazione resterà ancora lì, nel deposito accanto alla palestra, così com’è da cinque anni. Un altro duro colpo per gli studenti della “E. Fermi” e per la comunità del quartiere San Giuseppe Artigiano.