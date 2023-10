«Quanto accaduto qualche giorno addietro in termini sicurezza sociale, è un gesto molto importante per rafforzare la collaborazione tra il Consiglio Comunale e le forze dell’ordine. Andria ha bisogno di sentirsi sicura e la politica deve necessariamente fare la propria parte». Lo scrive in una nota presidente del consiglio comunale di Andria, Giovanni Vurchio.

«La sicurezza è fondamentale per la comunità di Andria, e un impegno congiunto è essenziale per garantire il benessere dei cittadini. Da parte di tutti, serve più coraggio e determinazione nell’affrontare un problema complesso e dannoso, come quello dell’usura. È importante gestirlo in modo responsabile, prestando attenzione alle conseguenze sociali ed economiche, e cercando soluzioni alternative o di transizione per mitigare gli effetti negativi. Per tutto questo, l’intero Consiglio Comunale – per tramite del suo Presidente del Consiglio – rivolge un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine e a tutti quei cittadini coraggiosi e vogliosi di abbattere il muro dell’omertà».