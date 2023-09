«In Commissione regionale antimafia abbiamo acceso un faro sul tema della sicurezza ad Andria e in tutta la Bat, manifestando la necessità che le istituzioni fossero vicine al tessuto produttivo della provincia. Ieri è stato importante l’incontro tra la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo e le istituzioni locali e ora più che mai è necessario mantenere alta l’attenzione. Per questo torno a chiedere al presidente Perrini di riconvocare la Commissione regionale per continuare con le audizioni e ascoltare il Procuratore Nitti e la sindaca di Andria Giovanna Bruno, assenti nella precedente seduta per concomitanti impegni istituzionali, perché serve continuare a confrontarsi. Come ci eravamo detti organizzeremo anche un incontro con la Prefetta Rossana Riflesso in Prefettura, così da avere il quadro completo della situazione. Come politica dobbiamo continuare a lavorare in maniera unitaria per affrontare questa situazione, sia sul fronte della prevenzione che su quello della repressione. Serve una maggiore presenza delle forze dell’ordine, con un incremento dell’organico e in parallelo bisogna lavorare per un cambio culturale o non raggiungeremo mai l’obiettivo. La cultura è essenziale per dare nuove prospettive di sviluppo al nostro territorio». Lo dichiara la consigliera del M5S e delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari