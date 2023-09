«Gli imprenditori non devono avere paura di denunciare, siamo qui per questo. Chi non denuncia rischia di essere complice: questo deve essere un messaggio molto chiaro. Se lo Stato fa la sua parte, se la società civile fa la sua parte, non c’è spazio per la criminalità organizzata e quindi, non c’è spazio per aver paura». Sono state chiare le parole della presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo a margine di un incontro organizzato ad Andria su usura ed estorsione è che ha visto il coinvolgimento pieno delle istituzioni civili, religiose e militari a Palazzo di Città. Una visita fortemente voluta dalla sua collega di partito e cioè la deputata andriese di Fratelli d’Italia Mariangela Matera.

Un incontro nel quale sono state ascoltate anche le istanze della comunità grazie alle associazioni di categoria, grazie all’intervento del Vescovo di Andria Mons. Mansi oltre a tutte le forze dell’ordine ed alla magistratura. In particolare l’accorata relazione del Procuratore della Repubblica di Trani il dott. Renato Nitti.

Un incontro pratico in cui diverse sono state le tematiche affrontate.

