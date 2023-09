Una donna di circa 60 anni è morta, questa sera in via Boito ad Andria, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. La donna, da una primissima ricostruzione, avrebbe avuto un malore e cadendo è stata investita da una vettura. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto, assieme ai sanitari, anche gli agenti della Polizia Locale ed il magistrato di turno. C’è da comprendere l’esatta dinamica che ha portato al decesso della donna.