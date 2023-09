Domenica 24 settembre torna in tutta Italia l’appuntamento con la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari. Sconfiggere la malattia è possibile, e si può tornare a praticare sport anche dopo e durante le cure. Concetto ribadito in conferenza stampa ad Andria, a Palazzo di Città, dall’AIL BAT.

L’appuntamento sul territorio federiciano si terrà a Castel del Monte, sono invece venti le location complessive a livello nazionale. Tra i partner coinvolti ci sono il comune di Andria, la ASL BT e due istruttori di fitwalking. Attesi 180 partecipanti ai piedi nel maniero federiciano. Una giornata di festa che tende la mano alla ricerca.

Sport e salute, connubio che si rinnova. La strada maestra per il benessere.

Il servizio.