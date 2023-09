Si chiama “Fate spazio” il ciclo d’incontri promosso dall’associazione politico culturale “Partecipa” e che si terrà ad Andria dal 22 al 24 settembre in viale Crispi. Un triplo appuntamento in cui verranno affrontati diversi temi: dal turismo passando per lo stato dei cantieri presenti nella città federiciana. Importante anche la caratura degli ospiti: i sindaci di Gallipoli e Martina Franca, un rappresentate dell’amministrazione comunale di Taranto, l’ex direttrice generale della Asl di Bari Lea Cosentino, l’On. Ubaldo Pagano (del Partito Democratico), l’ex deputato dem Gero Grassi, oltre a diversi rappresentanti della politica andriese. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’impegno di Mirko Malcangi, consigliere comunale di Andria e presidente dell’associazione “Partecipa”.

Si parte venerdì 22 settembre con il tema “Far crescere il territorio con il turismo in comune”, sabato 23 verrà presentato il libro “Tutta la verità” a cura dell’ex direttrice generale della Asl di Bari – la sua storia di vita e di un processo che ha fatto tanto parlare – infine domenica 24 appuntamento con “Andria: una città che cambia”, in cui si parlerà anche di interramento ferroviario e progetti PINQUA de-finanziati. Un ricco menu dunque, ma soprattutto un modo concreto per confrontarsi con i cittadini a tre anni dall’insediamento dell’amministrazione.

Il servizio.