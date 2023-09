Domenica 24 settembre il Circolo Legambiente di Andria “Thomas Sankara”, in collaborazione con gli amici Camminare Insieme, partecipa a #puliamoilmondo, campagna nota in tutto il globo con il nome di Clean up the World, un’iniziativa nata spontaneamente sotto i principi di rispetto per l’ambiente e la solidarietà.

Grazie al patrocinio del Comune di Andria, Assessorato all’Ambiente e della Gial plast Srl – Si.Eco Spa, si svolgerà un’azione di pulizia in un’area periferica della città, nei pressi di Via Paganini.

«Vogliamo riportare all’attenzione della politica, della stampa e dei cittadini l’annosa questione dell’abbandono dei rifiuti nelle periferie della città, fenomeno che negli anni, dalla partenza del servizio di raccolta differenziata porta a porta, purtroppo continua ad aumentare rendendo le nostre campagne una vera e propria discarica a cielo aperto», si legge in una nota.



Appuntamento previsto alle ore 9:30 in Via Paganini, presso il Liceo Scientifico R. Nuzzi.