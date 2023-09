La Fondazione Pugliese per le Neurodiversità – Ente del Terzo Settore, presieduta dall’avv. Francesco Bruno, in coerenza con le finalità statutarie ed in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, ha indetto un AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per il conferimento di incarichi di collaborazione libero-professionale, previa sottoscrizione di contratti di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, per l’erogazione di servizi a favore di persone con Disturbi dello Spettro Autistico (ASD), sia in età evolutiva che adulta, e di assistenza alle famiglie. La sede di svolgimento dell’attività e di erogazione dei servizi è prevalentemente ubicata nella città di Andria, dove ha sede la Fondazione. Si tratta di una procedura comparativa, per titoli e colloquio, relativa ai seguenti profili professionali:

Medico specialista in Neuropsichiaria Infantile (NPIA) e discipline equipollenti

Medico specialista in Psichiatria

Psicologo con master ABA di I livello (titolo preferenziale)

Psicologo

Terapista della Neuropsicomotricità con formazione in ABA (titolo preferenziale)

Terapista della Neuropsicomotricità

Logopedista specializzato in CAA e Metodo PROMPT (titolo preferenziale)

Logopedista

Educatore Professionale con corso di Tecnico RBT o TAC (titolo preferenziale)

Educatore Professionale

Terapista Occupazionale

Operatore Socio Sanitario con corso di Tecnico RBT o TAC (titolo preferenziale)

Operatore Socio Sanitario

Infermiere Professionale

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 20/10/2023 alle ore 23:59.

L’avviso integrale di procedura comparativa, con l’indicazione di tutti i requisiti richiesti e delle modalità di partecipazione, è reperibile sul sito istituzionale della Fondazione (www.fondazionepuglieseneurodiversita.it).