Un carro a due ruote per il trasporto, un piccolo Apecar all’ombra di un ulivo, e non solo. Ennesimo successo per il contest “Scatti d’olio”, l’iniziativa che valorizza l’oro di Puglia attraverso lo sguardo della fotocamera. Premiati i migliori tre scatti che più di tutti sono riusciti ad impressionare la giuria, cogliendo la bellezza e l’essenza dell’ulivo. Il contest “Scatti d’olio” ha chiuso la rassegna 2023 di “Sogni nelle notti di mezza estate”, manifestazione targata Strada dell’Olio Castel del Monte.

La premiazione si è tenuta a Cucromia, ad Andria. Primo premio a Costantino Sardaro, secondo posto per Caterina Piccoli e terzo premio per Gioacchino Petrone. Quest’anno il contest ha aggiunto una nuova sezione, un riconoscimento per la foto “Instagrammabile”, premio ottenuto da Rocco Scattino. La serata conclusiva di “Scatti d’olio” è stata anche l’occasione per un bilancio complessivo di “Sogni nelle notti di mezza estate”.

Il servizio.