“Completati i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di climatizzazione nel Palazzo degli Uffici di piazza Trieste e Trento – dichiara l’Ass. al Quotidiano Arch. Mario Loconte. Un altro risultato raggiunto, sul fronte delle Manutenzioni del nostro Patrimonio che vede dopo anni di incuria realizzare la fornitura e la realizzazione di un nuovo impianto a pompa di calore necessario per garantire la climatizzazione, invernale ed estiva, presso il Palazzo di vetro. Un obiettivo raggiunto grazie all’ennesimo finanziamento del Ministero intercettato per circa 250,000,00 euro, grazie al quale abbiamo definitivamente risolto un problema noto da diversi anni e a cui nessuno aveva cercato di porre rimedio. Ripristinata quindi, dignità lavorativa a tutti i dipendenti, nessuno escluso, operanti nel palazzo di vetro, oltre al pubblico che quotidianamente ha necessità di raggiungere gli uffici comunali. Le condizioni di predissesto dell’Ente non ci consentono di avviare opere o attivare lavorazioni, seppur necessarie, in tempi rapidi. E’ essenziale eseguire un lavoro importante per intercettare fondi, presentare progetti e affidare le opere. Ma su questo, l’amministrazione Bruno, sta dimostrando da oltre due anni, tanta determinazione ed efficacia nei risultati. Ringrazio l’intero Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, il Dirigente arch. Sarcinelli e tutti operatori intervenuti nelle lavorazioni. Andiamo avanti consapevoli delle altre criticità presenti in altri immobili comunali, ma certi che il lavoro attento e costante potrà dare ulteriori risposte, dove necessario.”