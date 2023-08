Dopo la pausa estiva riprendono, con un doppio appuntamento a inizio settembre presso la sala conferenze della parrocchia Sacro Cuore in via Ponchielli 2 ad Andria, le attività e i progetti legati al mondo dei libri e della lettura del Circolo dei Lettori di Andria e della Biblioteca Diocesana San Tommaso D’Aquino in collaborazione con numerosi altri partner.

Venerdì 1 settembre alle ore 19:00 lo storico e analista politico Tommaso Nencioni interverrà sui temi del suo ultimo densissimo saggio: Crisis. Non c’è che crisi (Asterios Editore).

Nelle nostre società, la crisi, da evento congiunturale, si è trasformata in un’orizzonte permanente, la cornice entro la quale si iscrive l’intero nostro agire politico e sociale. Con particolare vigore a partire dagli anni Novanta, la crisi ha fatto sentire il proprio impatto anche sui sistemi politici democratici sorti a partire dal secondo dopoguerra. Sono tornate a farsi sentire alcune aporie da sempre caratterizzanti i sistemi liberali, che Nencioni analizzerà a partire da classici come Machiavelli, Tocqueville o Gramsci. E proprio in autori come Gramsci e Machiavelli, ma anche nelle storie dell’Esodo o nella riflessione contemporanea sul populismo l’Autore individua alcune piste per tornare a pensare l’emancipazione e la democrazia.

L’appuntamento è inserito tra le attività collaterali del progetto Punti Cardinali – Orientamento per la formazione e il lavoro.

Sabato 2 settembre alle ore 19:00 sarà la volta di padre Angelo Brusco, docente emerito di psicologia pastorale e counseling all’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale della Salute “Camillianum” di Roma. L’incontro, promosso in collaborazione con il Mo.V.I. Andria, verterà sulla recente pubblicazione dello studioso e religioso Camilliano “Davanti allo Specchio” (Editoriale Romani) che offre alcune proposte per un cammino di crescita personale, un viaggio all’interno di se