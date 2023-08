“Le spighe alte, le più vanitose, sono vuote. Le più basse, più umili, sono cariche di chicchi”. Una delle citazioni del Frate Cappuccino più famoso della storia, sintetizza compiutamente il successo ottenuto dall’Accademia Musicale Federiciana che ha firmato la produzione del musical Actor Dei.

4 spettacoli, 5mila spettatori, con una punta di oltre 400 paganti ad Andria dove, in villa comunale, lo scorso 21 agosto è andata in scena l’ultima replica della produzione, per la straordinaria regia di Attilio Fontana, che ha richiamato spettatori anche da fuori città: c’erano spettatori giunti dal Salento, dalla Calabria, da Bari e provincia. Un’opera che non ha deluso le aspettative dei fedeli ed anche di coloro che hanno apprezzato l’essenza della pugliesità che ha caratterizzato un’ora e 45 minuti di musica, balli, cambi di scena, costumi e luci in un’atmosfera divina ed in un crescendo di emozioni che ha messo in stretta connessione i protagonisti sul palco (21 talentuosi artisti, tra cui cantanti-attori e ballerini) ed il pubblico che ha seguito con “devota” attenzione lo spettacolo che narra la vita di Padre Pio attraverso tre fasi significative: la giovinezza, la crescita spirituale e il periodo che segna la nascita alla realizzazione completa dell’ospedale di San Giovanni Rotondo.

«Le piazze sono state tutte silenziose e rispettose nei confronti del Musical – ha commentato Attilio Fontana – . A loro va il nostro grazie per aver catturato l’essenza che abbiamo voluto trasmettere a chi ha avuto il piacere di assistere ad uno spettacolo che ha mutato la sua genesi, dopo oltre un decennio, ed è ora pronto ad accogliere l’attenzione nazionale che merita».

«Sono immensamente grata a tutta la compagnia – commenta Agnese Festa che assieme al M° Michele Lorusso firma la produzione esecutiva di Actor Dei – . Permettetemi di citare ancora una volta la straordinaria Direzione Musicale di Maria Grazia Fontana; le coreografie immense di Orazio Caiti; la scenografia Digitale di Stanislao Cantono di Ceva che ben si fondeva ai costumi di Maria Grazia Nicotra. Un grazie a tutti gli artigiani e professionisti locali che hanno contribuito alla realizzazione di un miracolo in questo tacco d’Italia che è la Puglia e che non ha nulla da invidiare alle grandi produzioni nazionali ed internazionali. È stato lodevole l’aver catturato l’attenzione di produttori importanti giunti per l’occasione ad Andria che hanno apprezzato il nostro lavoro. Grande la risposta di tanti partner e sponsor locali che hanno creduto ed investito nella nostra produzione. Actor Dei è in viaggio, un viaggio che continuerà anche tra settembre e dicembre di questo anno da incorniciare e che toccherà, con altre date, nuove città».

Ad applaudire Actor Dei, assieme ad un pubblico entusiasta, c’erano rappresentanti delle istituzioni civili e religiose che hanno gioito e goduto della bellezza messa in scena in un unicum armonico proprio come Padre Pio sapeva fare: mettere insieme maestranze, professionisti, religiosi e politici per una comunità d’intenti coesa ed indissolubile. Una bella pagina di spettacolo è stata scritta dall’Accademia Musicale Federiciana partendo da Andria con una produzione al 90% pugliese.