Quando si pensa al rosso, si pensa al colore della passione, del fuoco, dei sentimenti forti: ma in tutto il mondo c’è un rosso che parla dell’Italia, ed è il rosso Ferrari. I viali e le strade di Andria e Trani si tingeranno di questo colore (e non solo) nel weekend fra il 2 e il 3 settembre prossimo, in occasione della seconda edizione del “Pranzo in rosso – a cavallo della solidarietà“ organizzata dal Club storie e motori Federiciani con il patrocinio del Comune di Andria, del Comune di Trani e del Distretto Urbano del Commercio.

Articolato il programma della due giorni, che sarà presentato ufficialmente durante la conferenza stampa organizzata per venerdì 1° settembre alle ore 10.30 nella splendida location del Resort Campi Elisi nei pressi del Santuario della Madonna dei Miracoli di Andria, in contrada Zagaria.

«Siamo onorati di poter ospitare – commenta il presidente del club Storie e motori federiciani Michele Lorusso – la seconda edizione di questo evento così importante, impreziosito dalla partecipazione degli owners Ferrari a livello nazionale che arriveranno da ogni parte del Bel paese. Anche quest’anno l’evento avrà una connotazione benefica: sponsor sociale infatti sarà la Fondazione Pugliese per le neurodiversità, a cui saranno destinati dei fondi per sostenere le meritorie attività che portano avanti ormai da tempo. Continuiamo con la nostra azione a creare sinergie tra le belle realtà del territorio pugliese e non solo e a diffondere la passione e la cultura del motorismo, su cui è fondata ancora oggi l’economia e la storia italiana. Il nostro ringraziamento va a tutti gli sponsor che ci sostengono».

Alla conferenza stampa di presentazione sono attesi per le Istituzioni i Sindaci e gli Assessori delle città protagoniste e altri illustri ospiti.