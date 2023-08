Lo psicologo di base, alla pari del medico, diventa realtà in Puglia. E’ stato infatti pubblicato nel Bollettino della Regione l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli psicologi di base, come previsto dalla legge regionale approvata dal Consiglio. «La formazione dell’elenco degli psicologi disponibili al servizio di psicologia di base è un ulteriore importante passo in avanti», commenta il commissario straordinario dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Luigi Palma.

«Certifica l’intenzione del Governo regionale – aggiunge – di rendere concreto quanto previsto dalla legge regionale. E’ quello che abbiamo chiesto all’indomani dell’approvazione della norma ed oggi non possiamo che prendere atto con favore la pubblicazione dell’avviso. Capita in un periodo feriale, ma c’è tutto il tempo – conclude – per far conoscere agli psicologi pugliesi questa opportunità e fare in modo che in tanti diano la propria disponibilità».