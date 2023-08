La Fidelis Andria avvierà la propria stagione ufficialmente con il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D 2023/2024 con la 23ª edizione che prenderà il via domenica 27 agosto alle ore 16 con le 38 sfide ad eliminazione diretta. La Fidelis affronterà al “Degli Ulivi” il Gravina.

Al preliminare, come spiegato dal Dipartimento Interregionale, partecipano le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro, i 17 club vincenti i Play Out 2022/2023 e salve con un distacco superiore agli 8 punti, le 9 società classificate al termine della scorsa stagione al 12^ posto dei gironi a 18 sodalizi, al 14^ in quelli a 20 squadre, le 5 squadre ripescate, il Casarano con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina, 1 società ad avvenuta definizione dell’organico. Al 1^ turno, in programma il 3 settembre, composto da 64 gare ad eliminazione diretta, partecipano le 38 società vincenti il preliminare ed i 90 club aventi diritto.

Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni della Coppa Italia fino alle semifinali. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.

CLICCA QUI per il regolamento completo

Abbinamenti Turno Preliminare – domenica 27 agosto – ore 16.00

Gara 32 Portici-Manfredonia

Gara 33 Fidelis Andria-Gravina

Gara 34 Casarano-Gallipoli