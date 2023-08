Nuove collocazioni per le antenne di telefonia ad Andria dove si dovrebbero sfruttare gli spazi comunali per consentire le installazioni in luoghi prescelti ed evitare il girovagare tra spazi privati ed abitazioni. E’ il caso di una nota azienda di telefonia che nei giorni scorsi ha definito con l’ente andriese la dislocazione in altro luogo dell’antenna per cui si erano iniziati i lavori in via Pericle. La vicenda aveva sollevato una protesta dei residenti che, con una petizione, avevano ottenuto lo stop al completamento dell’impianto grazie anche alla disponibilità del gestore. Il nuovo ripetitore dovrebbe essere allocato all’interno dell’isola ecologica di via Stazio in uno spazio di proprietà comunale e distante circa 200 metri in linea d’aria dal precedente punto prescelto. Nelle scorse giornate si sono completati anche diversi sopralluoghi tra tecnici e dirigenti comunali per verificare anche altri spazi pubblici tra le altre cose già indicati all’interno del piano di zonizzazione di cui Andria è dotata sin dal 2015.

In primis ci sarà lo Stadio “Degli Ulivi” che per il suo posizionamento strategico potrà essere utilizzato per l’installazione delle antenne e poi anche l’ex macello comunale in via Canosa in un altro luogo di proprietà comunale. Era uno dei principi di quel piano di zonizzazione della città redatto dall’allora amministrazione Giorgino e che puntava proprio ad evitare un proliferare incontrollato di antenne su terreni ed abitazioni private. Le aziende di telefonia dovranno così versare i canoni di “affitto” direttamente nelle casse comunali. Una parte di questi, tra le altre cose, serviranno anche quale risarcimento per il danno provocato all’azienda che aveva già avviato i lavori per l’installazione dell’antenna in via Pericle.