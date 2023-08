​Nell’ambito dei servizi periodicamente disposti dal Questore Roberto Pellicone per il contrasto al traffico di stupefacenti in ogni area della città, oltre ai soggetti arrestati e denunciati per detenzione ai fini di spaccio, molto rilevante è il numero di individui segnalati alla Prefettura per detenzione di stupefacente (eroina, cocaina, hashish e marijuana), finalizzata al consumo personale: esattamente 106.

​Di questi, 19, al momento dell’accertamento, avevano nella loro disponibilità un veicolo a motore: pertanto, la “Volante” ha proceduto al contestuale ritiro della patente di guida e, in un caso, al fermo amministrativo di un ciclomotore per 30 giorni.

​La normativa, peraltro, prevede che a seguito della trasmissione degli atti presso la Prefettura, possa essere irrogata nei confronti dei trasgressori una o più sanzioni amministrative, per un periodo variabile che va da un minimo di un mese a un massimo di un anno, tra cui: sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.