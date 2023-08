Si terrà domani, giovedì 3 agosto, alle ore 18:00, nella sede di StarPops, bistrot di Casa Sgarra a a Trani, la conferenza stampa di presentazione della XIX^ edizione di “SOGNI NELLE NOTTI DI MEZZA ESTATE”, manifestazione promossa dalla Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte. Un’edizione ricca di appuntamenti tra i più variegati: da cene sotto le stelle a tour in barca, da apertivi al tramonto a passeggiate guidate e walking tour, senza dimenticare gli evococktail, novità di quest’anno, oltre agli EvoMenu, e gli Evo&Pizza. Insomma c’è solo l’imbarazzo della scelta nel ricco calendario di appuntamenti coordinato dalla Strada dell’Olio Extravergine di Oliva che puntualmente promuove le città e le aziende socie, ma soprattutto valorizza il patrimonio elaiogastronomico pugliese. Una regione disegnata da ricche distese di uliveti che da una parte all’altra della Puglia disegnano rotte, tracciano sentieri, indicano percorsi. E la Strada dell’Olio “Castel del Monte” percorre la rotta che attraversa i comuni di Andria, Corato, Trani, Bisceglie, Minervino Murge, Canosa di Puglia e Barletta.

Entrando nel vivo della rassegna di iniziative, il primo invito a cena è quello di “Tenuta Cefalicchio”, storica azienda dell’agro canosino che venerdì 4 agosto, alle ore 21:00, apre le sue porte per una “Cena sotto le stelle con degustazione di olio extravergine di oliva e vino”.

Gli appuntamenti proseguono martedì 8, dalle ore 19.30, con “CocktOIL”: Aperitivo al tramonto alla scoperta di vini, olio e prodotti tipici locali, degustazione dell’evococktail Gin Malè a cura dell’azienda Agrimaggiore nella sede del ristorante Maadhoo a Barletta; Mercoledì 9, dalle ore 19, la Terrazza Portadamare, a Trani, ospita l’iniziativa “Il canto degli ulivi” con la presentazione del libro “Rosoni di Puglia”, laboratorio sensoriale di olio extravergine di oliva a cura del frantoio “Oro di Trani” e dell’“Azienda agricola Nunzio Liso”, e mostra fotografica “Gli ulivi di Puglia”.

Giovedì 10 doppio appuntamento:

– Osservazione delle stelle a cura dell’Associazione Trekking Astrofili Physis presso Masseria di Pacciano a Bisceglie;

– Dalle ore 21 “Torre Sansanello sotto le stelle” con live music “History of Bossa Nova”, voce Roberta Marchese e Dino Plasmati alla chitarra. Cena con menu fisso.

Venerdì 11 e sabato 12 la Strada dell’Olio sarà presente all’evento “Calici di Stelle” a Trani con uno spazio in cui poter degustare l’evococktail Evergreen preparato da Pane e Pomodoro.

Lunedì 14 agosto la Masseria Torre di Nebbia propone, dalle ore 19, “Aperitivo al tramonto”, a seguire, dalle ore 20.30, “Cena sotto le stelle con prodotti tipici”: live show: voice Grace Zingarelli, Dj Alessandro Adducci, live percussion Stefano Seccia; fine serata con dj set.

Venerdì 18 agosto, dalle ore 18:00, ArtTurism organizza un Tour in barca lungo la costa biscegliese con guida turistica che ne illustrerà la sua storia. Aperitivo in barca al tramonto con degustazione di vini, taralli, pane e olio evo; Sabato 19, dalle 18.30, nella Masseria Torre di Nebbia potrete degustare “Calici in una sera d’estate”: degustazione di vini a cura della Strada dei Vini DOC Castel del Monte nel suggestivo scenario della Murgia all’ora del tramonto.

Domenica 20 agosto, dalle ore 19:00, la Fondazione Archeologica Canosina e Renato Tango propongono un “Itinerario alla scoperta dei monumenti di età imperiale tra terme, domus, templi e mosaici”, con degustazione finale di olio extravergine di oliva.

Lunedì 21 agosto, dalle ore 18, lo chef stellato Felice Sgarra presenterà la sua versione di Pane e Olio; a seguire Presentazione del corso Food & Beverage Management della Fondazione ITS Turismo Puglia. Degustazione evococktail.

La settimana prosegue con gli appuntamenti:

• “Amarecano, l’americano che incontra il mare”, l’evococktail creato dal ristorante “La Conchiglia” di Bisceglie dove sarà possibile richiederlo martedì 22;

• Mercoledì 23 agosto, dalle ore 18, ArtTurism propone “Walking tour con degustazione della tradizionale panzanella pugliese”. Passeggiata nel centro andriese con degustazione della panzanella à porter preparata da Pane e Pomodoro e dell’evococktail Evergreen;

• Venerdì 25 triplo appuntamento:

Dalle ore 18:00, ArtTurism propone una visita guidata al Monastero di Santa Maria di Colonna a Trani con degustazione finale di pane e olio evo;

La Coop. DROMOS.IT a Minervino Murge, dalle 18.30, vi condurrà a spasso per il centro storico di Minervino Murge all’ora del tramonto;

sempre a Minervino Murge, il Beveroni Jazzin’ Club, dalle ore 21.30, presenta una Cena spettacolo con la Napolatino Band.

Domenica 27 agosto, dalle ore 17.30, ArtTurism organizza “Castel del Monte al tramonto” – passeggiata guidata al sito UNESCO Castel del Monte. Trekking ai piedi del maniero federiciano verso azienda agricola con laboratorio “Il miele e le api” e degustazione di pane e olio evo. Il programma si conclude con la premiazione del concorso fotografico Scatti d’Olio che si terrà presso il ristorante Cucromia ad Andria. Durante il periodo estivo sarà possibile anche consultare e usufruire degli Evo Menù e gli Evo&Pizza realizzati tra aziende e ristoratori. Per visionare il programma completo degli appuntamenti è possibile scaricare la locandina allegata. Eventuali aggiornamenti, anche con nuove iniziative, verranno comunicati attraverso i canali social e sito web.

Si ricorda inoltre la possibilità di partecipare al CONCORSO FOTOGRAFICO “Scatti d’Olio”. In premio smart box, pranzi e cene nei migliori ristoranti, prodotti tipici locali.

E’ possibile partecipare al concorso gratuitamente inviando la/e foto a: [email protected] o alla pagina Fb Strada dell’olio Extravergine Castel del Monte. Le foto devono valorizzare l’extravergine, la sua pianta, i suoi frutti, le sue declinazioni in cucina ed il patrimonio artistico-culturale dei territori della Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte. Scatta dove vuoi. Consulta il regolamento alla pagina Fb ufficiale o visita il sito www.stradaoliocasteldelmonte.it

Il concorso è organizzato in collaborazione con ArtTurism.

La responsabilità e l’organizzazione degli eventi inseriti nel programma è delle singole aziende, anche in relazione alle normative anti-covid.

Per info contattare l’Associazione Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte, email: [email protected], referente iniziativa Angela Ciciriello 392/6948919. Sul sito www.stradaoliocasteldelmonte.it è disponibile il programma degli appuntamenti oltre che sul canale Facebook alla pagina Strada dell’olio Extravergine Castel del Monte.