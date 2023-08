Un camp speciale per bambini speciali, strutturato per far vivere loro momenti di gioia attraverso svariate attività e per supportare le famiglie nel periodo estivo. Anche quest’anno il Summer Camp dell’associazione andriese “Asteroide B612” ha accompagnato decine di bambini affetti dal disturbo dello spettro autistico per tutto il mese di luglio, con giochi, laboratori creativi, attività in piscina, e soprattutto i rapporti coi loro coetanei. Un’esperienza resa possibile anche grazie al contributo di un privato che ha messo a disposizione la propria villa. Il camp è stato realizzato per il terzo anno consecutivo, particolarmente apprezzato dalle famiglie per la professionalità e l’amore dimostrato dai volontari dell’associazione.

Un camp prezioso poiché spesso sul territorio non esistono altre iniziative estive che possano soddisfare le necessità di questi ragazzi speciali.

“Asteroide B612” è nata nel 2020, durante il periodo pandemico, dalla necessità di dare un aiuto concreto alle famiglie che vivono quotidianamente l’autismo, spesso trovandosi anche impreparati davanti alle criticità. Ogni giorno arrivano visite e richieste di aiuto da parte di tante famiglie andriesi.

“Asteroide B612” è pronta a lanciare nuove iniziative a partire da settembre. In programma attività come ippica, canottaggio e musicoterapia. Il tutto anche grazie ai sostegni finanziari della onlus nazionale “I bambini delle fate”.

Il servizio.