Oltre al lavoro, ci sono anche le passioni, che, in questo caso, tendono a valorizzare il territorio andriese. Alessandro Inchingolo, autore, formatore e imprenditore di Andria, amante della fotografia, in occasione del 150° anniversario dell’esposizione Universale di Vienna del 1873, nella quale il portale dei pittori contemporanei PitturiAmo ha indetto il premio Internazionale d’arte contemporanea, porterà in gran mostra il territorio federiciano.

La passione per la fotografia, per gli scatti fugaci ha fatto sì, che tra le luci di un cielo senza nubi, l’istantanea rivolta ai rami con foglie verdi scure o dai bordi ondulati e arricciati della Grande Quercia secolare del 1700 della specie Roverella, alta circa 17 metri e con una circonferenza di circa 430 cm, venisse scelta tra migliaia di opere di pittori, scultori, fotografi e artisti digitali di varie nazioni. La quercia monumentale di Andria e plurisecolare rappresenterà il nostro paese a Vienna, offrendo lustro e visibilità all’intero territorio andriese.

La fotografia scattata da Alessandro Inchingolo insieme a solo sessanta opere selezionate, rimarrà esposta per 27 giorni presso la Galleria Steiner, nel cuore antico di Vienna anche in modalità video – esposizione. Il territorio pugliese, la nostra città andriese, grazie a giovani promettenti in passioni rivolte alle bellezze naturali che ci circondo, offrono sempre occasioni di visibilità turistica che possono solo giovare al cuore di tutti i cittadini.