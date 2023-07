Città dell’Olio protagoniste della seconda edizione degli Stati Generali della Bellezza, la kermesse di ALI (Autonomie Locali Italiane) dedicata alla Cultura e al Turismo. Ad ospitarla il 13 e 14 luglio sarà la Città dell’Olio di Andria. Duecento amministratori, tra sindaci e assessori alla cultura e al turismo, si incontreranno nella Villa Comunale Giuseppe Marano per confrontarsi sulle politiche di promozione culturale e turistica, determinanti per la crescita e lo sviluppo dei territori, per scambiarsi idee, proposte, buone pratiche, esperienze quotidiane ma anche affrontare insieme le criticità sulla valorizzazione delle città e dei beni culturali, artistici e naturali dei territori, e sulle risposte da dare verso un turismo sempre più sostenibile e green. Si parlerà di borghi, bellezza italiana, di Capitali della cultura, della Regione Puglia, cantiere di bellezza, e di politiche di sostenibilità, in chiave di bellezza e attrattività dei territori e dell’Italia. E in questa cornice ci si confronterà anche sul tema dell’oleoturismo come risorsa su cui scommettere per rilanciare le economie dei bellissimi borghi italiani.

Per le Città dell’Olio sarà presente il Presidente Michele Sonnessa che interverrà nel panel dedicato alla “Puglia, cantiere bellezza”, giovedì 13 luglio alle 15.20. Matteo Ricci, Presidente nazionale di ALI e Sindaco di Pesaro, Capitale della Cultura 2024, aprirà i lavori assieme alla Sindaca di Andria Giovanna Bruno, Presidente ALI Puglia. Interverranno anche Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei; Michele Emilano, Presidente della Regione Puglia; Antonio Decaro Presidente ANCI e Sindaco di Bari; Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo; Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento, Capitale della Cultura 2025; Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto; Domenico Venuti, Sindaco di Salemi; Micaela Fanelli, Vice Presidente ALI Nazionale e Consigliera Regionale Molise; Carlo Salvemini, Sindaco di Lecce; Domenico Volpe, Sindaco di Bellizzi; Mariarosa Barazza, Sindaca di Cappella Maggiore; Ivana Jelinic, Amministratore Delegato ENIT; Cory Crossman, Music Industry Development Officer at Tourism London, in collegamento dal Canada; Laura Marchetti, Docente di Antropologia dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e tanti altri ospiti illustri. La giornata di giovedì 13 luglio si concluderà con la sottoscrizione da parte di 80 città del Patto delle Città della Bellezza nella suggestiva cornice di Castel del Monte. Se nella prima giornata si parlerà di “prodotto Italia” nell’offerta turistica mondiale con un focus sull’esperienza del turismo musicale a Londra Città della Musica UNESCO, la seconda giornata – venerdì 14 luglio – sarà dedicata al rapporto tra bellezza e sostenibilità nelle comunità dei Comuni italiani attraverso la presentazione del Progetto della Guida dei Comuni Sostenibili Italiani.

“Siamo orgogliosi di prendere parte ad un’occasione di confronto così prestigiosa. Con ALI abbiamo firmato un vero e proprio patto per l’oleoturismo e lo sviluppo sostenibile perché sappiamo che solo costruendo intese forti con i soggetti che operano sul territorio possiamo mettere a sistema le bellezze dei territori di origine dell’olio EVO. Desidero complimentarmi in modo particolare con la sindaca di Andria Giovanna Bruno e il coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Puglia e vice presidente Cesareo Troia, per il grande lavoro organizzativo ma soprattutto per la loro visione: ad Andria ci sono sempre più eventi di respiro nazionale che coinvolgono direttamente le comunità delle Città dell’Olio” ha dichiarato il Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa.

“Andria è lieta di ospitare un evento così importante. La nostra città ambisce a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel fare da motore a iniziative che hanno lo scopo di creare relazioni e scambi di buone prassi tra i Comuni che hanno una grande vocazione turistica e che si pongono la sfida della sostenibilità del patrimonio di cui sono custodi. Ringraziamo ALI per averci scelto e ci auguriamo che questi due giorni possano essere l’inizio di un percorso che ci porterà lontano” ha dichiarato la Sindaca di Andria Giovanna Bruno.

“Il coordinamento delle Città dell’Olio ha un ruolo chiave nell’organizzazione di questo atteso appuntamento. Gli assessorati alla cultura e al turismo sono strategici nelle politiche di rilancio di un territorio. Noi crediamo che patrimonio artistico e paesaggio olivato possano rappresentare due assi portanti dell’offerta turistica delle Città dell’Olio se siamo capaci di metterli al centro di proposte e percorsi in grado di incuriosire ed appassionare turisti italiani e stranieri” ha dichiarato Cesareo Troia, Coordinatore delle Città dell’Olio delle Puglia.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi: https://docs. google.com/…/ 1FAIpQLSdpB6Bj5q7jtT…/ viewform