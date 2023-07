Si avvisa la cittadinanza che l’Isola Ecologica sita in via Stazio è aperta dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 18.45 in orario continuato.

Qui gli utenti possono conferire ingombranti (ad es. mobili, divani, poltrone), R.A.E.E. (ad es. televisori, frigoriferi, lavatrici, elettrodomestici, cellulari), sfalci e potature, abiti usati, pile scariche, lampadine, neon, pentole, piatti in ceramica, utensili di vario materiale, oggetti in plastica, metalli, carta e vetro.

In alternativa i cittadini possono chiedere il ritiro gratuito a domicilio di n. 3 oggetti per volta contattando il numero verde 800959304 (raggiungibile ESCLUSIVAMENTE da rete fissa); in alternativa il numero 3286955354 (da rete mobile e WhatsApp).

Presso l’Isola Ecologica, invece, NON possono essere conferiti rifiuti quali organico e non

riciclabile, oltre a materiali speciali come, ad esempio, amianto, guaine bituminose, pneumatici, cartongesso.