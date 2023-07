Andria si prepara ad immergersi nel mondo del fumetto con l’iniziativa “Fumetti (al)

femminile”, organizzata dall’associazione “Collettivo KA-POW!”. Questa serie di incontri

rappresenta un’opportunità unica per esplorare il talento delle autrici italiane e scoprire

storie straordinarie raccontate attraverso il fumetto.

Il primo appuntamento, in programma per il 6 luglio 2023 alle ore 19.30, si svolgerà all’interno dell’Officina San Domenico e vedrà come ospite Michela Rossi, conosciuta con lo

pseudonimo di Sonno, fumettista e illustratrice di grande talento e curatrice dell’inserto

Fumetti del quotidiano Domani. Durante l’evento, si avrà l’opportunità di conoscere da vicino il percorso artistico di Michela Rossi e di scoprire i segreti e le ispirazioni che si celano dietro i suoi lavori. Sarà un’occasione per approfondire le sfide e le opportunità che le autrici italiane affrontano nel mondo del fumetto, nonché per esplorare tematiche di grande rilevanza sociale e culturale.

Il “Collettivo KA-POW!” si è posto l’obiettivo di diffondere la passione per il fumetto e

l’animazione nella città di Andria, creando un ponte tra il pubblico e le talentuose autrici

italiane. “Fumetti (al) femminile” promette di essere un evento coinvolgente e ricco di stimoli creativi: grazie a questa serie di incontri, si apre una finestra su un universo di narrazioni visive e stili artistici diversi, che affascineranno sia i neofiti che i veterani del settore.

L’associazione invita l’intera cittadinanza a partecipare all’evento, che siate amanti del fumetto, artisti, studenti, appassionati e non. La serata proseguirà con la DJ Selection curata da Ottobre a tema City Pop.