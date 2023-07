Si avvicina la data del 6 luglio, giorno in cui scadrà l’ordinanza comunale ad Andria per la chiusura di via Bisceglie necessaria per consentire l’abbassamento del piano viabile di circa un metro. L’importante intervento rientra nell’ambito dei lavori di interramento della ferrovia anche perché su quell’attraversamento sarà installato il nuovo ponte da cui parte la discesa verso i livelli più bassi a cui si attesterà il viaggio in città. Al momento non sono previste proroghe ulteriori anche perchè il caos alla viabilità cittadina è emerso in tutta la sua drammaticità, soprattutto in questo lunedì, giorno in cui è previsto anche il mercato cittadino attorno alla villa comunale. Di conseguenza è parzialmente chiuso anche l’accesso attraverso viale Gramsci. Code dalla tangenziale a via Barletta passando per via Trani e via Corato. I pochi accessi alla città sono in forte stress con gli anelli esterni e, via via, più interni congestionati sia per i cantieri estemporanei in corso e sia per l’asfalto di nuove strade come accaduto la scorsa settimana in viale Istria. Un vero e proprio cantiere a cielo aperto in cui però sembra esser andato completamente in tilt il fattore ambientale a causa dello smog in alcuni punti di snodo della città.

Nel frattempo partiranno tra qualche giorno i lavori per la realizzazione del passaggio pedonale tra la nuova rotatoria di via Lissa e via Barletta. Un passaggio approvato in via definitiva da una delibera di giunta degli scorsi giorni. Un passaggio che punta a mitigare le difficoltà di accesso alla strada principale dopo la chiusura dell’attraversamento ferroviario. Sono ricominciati gli scavi in via Milite Ignoto mentre nella parte centrale della stazione si lavora per preparare la base sulla quale sarà costruita la nuova struttura. Entro fine agosto, infine, dovrebbero essere pronte le strutture prefabbricate che costituiranno il nuovo mercato ortofrutticolo di Andria. Le opere di scavo in zona Pip, però, non sono ancora partite materialmente.