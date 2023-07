Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Michele Scarcelli, di Fiva Confcommercio Bat:

«Ancora un albero pericolante, nuovi problemi per l’area mercatale di Andria. La Fiva Confcommercio, denuncia ormai da tempo i tantissimi vuoti che si sono creati a causa di operatori che via via stanno lasciando i propri posteggi a causa del mancato buon funzionamento dell’area. Ma ora si aggiunge a tutto ciò anche una questione sicurezza: in sostanza, ci si mette anche la sorte a dettare le modifiche dell’area, come accadde tre anni fa dove a causa della caduta di un pezzo di marmo dall’entrata monumentale dello stadio si decise di spostare un posteggio, con la conseguente perdita della clientela e della storicità della postazione e quindi con l’inevitabile chiusura dell’attività, ora la storia si ripete e un albero secolare, ormai secco, mai messo in sicurezza nonostante sia stato più volte segnalato per la sua pericolosità. Oggi quest’albero è stato recintato perché pericoloso, ma non altro. Chiediamo che si faccia subito qualcosa per metterlo in sicurezza, affinché non accada l’irreparabile. Ci auguriamo vivamente di no».