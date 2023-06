Sfruttando un’impalcatura per il rifacimento della facciata di un palazzo, si sono introdotti nell’oratorio. Hanno scassinato la porta del magazzino e portato via due computer, un mixer, qualche microfono ed un drone. Era materiale che la parrocchia stava utilizzando per l’oratorio estivo dei bambini. Ma dopo la rabbia e la delusione, per l’oratorio San Pio di Andria è partita la gara di solidarietà. Una raccolta fondi per recuperare l’attrezzatura portata via dai ladri nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 giugno scorsi. Il valore di quanto sottratto si aggira tra i due e i tremila euro. Un bel gesto di una comunità che non vuole farsi scoraggiare dal vile atto subito.

Gli strumenti rubati appartenevano ad un ragazzo, un giovane animatore non ancora maggiorenne, con la passione per il “disc jockey”. Le attività dell’oratorio estivo di quel quartiere, con circa 60 bambini iscritti, erano possibili anche grazie a lui.

Il furto è stato denunciato ai carabinieri, ma don Francesco Piciocco a margine dell’episodio aveva lanciato un appello ai ladri affinché restituissero gli strumenti rubati, anche in forma anonima. Appello che resta ancora valido.

Il servizio.