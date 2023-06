Da oggi pomeriggio è attiva la nuova viabilità nei pressi del mercato ortofrutticolo di Andria. Chiusi gli attraversamenti ferroviari di via Barletta e via Vecchia Barletta ed è attiva la rotatoria appena costruita in via Lissa. Con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia è dunque stata attivata la viabilità che resterà in vigore almeno sino a novembre quando è prevista la riapertura dei due passaggi.

Il traffico però è ben presto andato in tilt su quell’area dove la pressione veicolare è davvero importante. Necessario anche un periodo di inevitabile adattamento anche se ci sarà comunque da verificare l’effettiva funzionalità della nuova soluzione ideata per consentire di proseguire i lavori di interramento della ferrovia.