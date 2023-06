Una serata di beneficenza in favore del Calcit di Andria con le prelibatezze di Pietro Zito e di tanti importanti partner enogastronomici e la musica degli eventi del Jazz In a cura di Stefano Porziotta. Andrà in scena sabato 1 luglio l’evento di solidarietà all’interno dell’Orto di Antichi Sapori a Montegrosso. L’incantevole luogo all’interno della borgata andriese accoglierà la voce e le percussioni di Selma Hernandes Trio, con la chitarra di Luigi Rana ed il basso di Giuseppe Bassi. Spazio anche all’enogastronomia di assoluta qualità come detto con l’apericena ideato da Pietro Zito con l’arte bianca del mastro caseario Vincenzo Fucci del caseificio Delizie del Latte e la selezione enologica a cura della Cantina del Conte Spagnoletti Zeuli.

Un appuntamento tra gusto, musica e beneficienza in favore delle attività del Calcit di Andria che sostiene ormai da quarant’anni i malati oncologici. I fondi raccolti sosterranno il progetto “La Grande C” che permette una assistenza completa a chi deve confrontarsi con una malattia come quella tumorale. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare la sede del Calcit allo 0883.890947 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00, oppure il numero di cellulare 3387212416. Necessaria prenotazione per i posti a sedere.