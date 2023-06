Itinerario Corteo

Il corteo storico partirà da piazza S. Maria Vetere alle ore 19.00 e proseguirà per le seguenti vie:

via Generale Arimondi, via Ing. Riccardo Ceci, via Medaglia d’Oro Lorusso,via Dom Bolognese, via Padre Saverese, via Baldissera, via Sosta San Riccardo, via Rosolino Pilo, viale Trentino, via don Minzoni, via Sant’Angelo, piazza Ruggero VII°, via Onofrio Jannuzzi, via De Gasperi, Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II (Catuma), via Vaglio, via Flavio d’Excelsis, via Flavio Giugno, via Porta la Barra, Piazza Porta la Barra, via s. Maria Vetere, piazza S.M. Vetere- chiesa Santa Maria Vetere.