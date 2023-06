Da oltre 700 a poco meno di 400 ambulanti. Il mercato di Andria ha vissuto anni davvero difficili. Uno dei più grandi mercati settimanali del mezzogiorno è ormai poco attrattivo e, nel corso del tempo, ha perso appeal nei confronti di ambulanti sempre più in difficoltà. Una categoria che si sta ancora leccando le ferite per il periodo nero del Covid-19 ma che prova adesso a cercare soluzioni città per città. Ad Andria c’è una delle situazioni più difficili del circondario ed a confermarlo non ci sono solo le sigle sindacali ma anche gli ambulanti stessi.

Il “mercato di Andria sta morendo” recita uno dei volantini che questa mattina sono stati distribuiti da alcune delle sigle sindacali rappresentative della categoria. In particolare c’è la richiesta di riempire gli spazi vuoti attorno allo stadio e nel perimetro più esterno della villa comunale cittadina per consentire di avere un passeggio più facilitato ed una zona più delimitata per gli avventori.

L’amministrazione nel frattempo studia una soluzione definitiva che prevede uno spostamento unitario delle bancarelle rimaste con un’area più funzionale rispetto a quella attuale. Una soluzione che comunque trova il favore delle sigle sindacali anche se bisogna assolutamente mettersi attorno ad un tavolo per capire quale possa essere quella più corretta per tutti gli attori in campo.

