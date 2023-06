Sul mercato settimanale della Città di Andria si gioca una partita importante sia politica che amministrativa. I circa 400 ambulanti rappresentano un valore storico, imprenditoriale ed occupazionale importante per il territorio. Ma sullo sfondo resta la difficoltà di interazione tra le parti visto, come spiega l’Assessore alle Radici Cesare Troia, la massima apertura su diversi fronti a partire proprio dalla questione ulteriore accorpamento del mercato.

Mercato su cui si sta cercando di lavorare per il futuro. Non è un segreto che lo spostamento degli ambulanti dalla villa comunale sia tra gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione Bruno. Di conseguenza è tra le priorità su cui c’è una particolare attenzione. Spostamento che, tuttavia, dovrà essere in zone che permettono in modo complessivo la sistemazione di tutti i 400 ambulanti che attualmente hanno un posteggio.

