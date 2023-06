Si è svolto martedì 30 maggio u.s., nella sala Farinelli della biblioteca Comunale G. Ceci, il 4 Focus Group inserito nel più ampio programma di animazione del territorio del Food Policy Hub del Comune di Andria. Argomento centrale del focus la “lotta allo spreco alimentare” che ha visto partecipare al tavolo dei lavori alcuni referenti della Coop Estense, don Geremia Acri, direttore di Casa Acc. S. M. Goretti che gestisce la mensa della carità e altri referenti di progetti e associazioni territoriali. A condurre il dibattito Marco Ranieri e Antonio Spera di Avanzi Popolo 2.0. Gli esperti hanno portato sul tavolo del confronto le esperienze attualmente attive nella città di Bari. Interessante la prospettiva che li porta ad essere sentinelle del territorio per mettere insieme i luoghi dello spreco con quelli del bisogno.

Il team di management del Food Policy Hub non si ferma ed è già al lavoro per il prossimo focus group sul tema della “Ristorazione collettiva pubblica e mense” che vedrà a confronto referenti delle scuole andriesi con referenti della Asl BT che si occupano di prevenzione e sicurezza degli alimenti. A seguire, alle ore 19, presso la sala conferenze di Casa Acc. S.M. Goretti, si terrà un convegno aperto alla comunità a cui prenderà parte il dott. Riccardo Matera, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BT e il dott. Domenico Stingi, direttore FF SIAN ASL BT. L’evento ricade nella “Giornata mondiale della Sicurezza Alimentare” ed è finalizzato a diffondere la consapevolezza nella popolazione circa la situazione cittadina su questioni attualissime: il menù della mensa scolastica; i controlli sugli alimenti; i protocolli che adottano le attività commerciali e, cosa non meno importante, quello che portiamo a casa e mettiamo in frigo e/o in dispensa.

Sarà tracciata una fotografia sullo stato di salute della città, sulla questione obesità e alimentazione. Non uno, ma tanti validi motivi per partecipare attivamente al processo di “nutrimento culturale” promosso dal Food Hub di Andria di concerto con l’amministrazione comunale. Appuntamento, quindi, mercoledì 7 maggio ’23, alle ore 19, in via Quarti n. 7, ad Andria.