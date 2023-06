Un altro evento sancisce la forte propensione del Club Storie e Motori Federiciani all’interazione con le eccellenze italiane: domenica 28 maggio, infatti, alcuni soci del club hanno avuto l’onore di partecipare a “Fischia immersione” presso la base sommergibili di Taranto, visitando la “Scuola Sommergibili”, l’ istituto di formazione per l’addestramento della componente subacquea della Marina Militare Italiana.

Nel corso della giornata, è stata offerta una visione organica e unitaria di tutti gli aspetti attinenti ai sommergibili: dalla descrizione degli ambienti di bordo alle relazioni di gruppo. Non sono mancate le risposte alle curiosità più disparate sulla routine dei sommergibilisti mettendo in luce, talvolta, le loro abitudini strutturate all’interno di una convivenza forzata in un ambiente chiuso.

Particolare rilievo ha assunto anche l’osservazione di alcune caratteristiche tecnico-scientifiche dei mezzi e dei più avanzati strumenti didattico-addestrativi, che hanno suscitato molto interesse negli appassionati di motori: «Passione – dichiara il Presidente Michele Lorusso -, amore per il Territorio, bellezza e storia: si possono riassumere in queste parole chiave le direttrici di questo nuovo evento targato Club Storie e Motori federiciani: ringraziamo di cuore la Scuola Sommergibili per questa occasione imperdibile di entrare in contatto con un mondo di professionalità e audacia com’è quello sottomarino, rinnovando il nostro impegno a stringere sempre più partnership con gli Enti e le Istituzioni».